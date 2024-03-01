Власти Ростова выставили на аукцион участок на левом берегу Дона

Власти Ростова-на-Дону выставили на аукцион право аренды одного из участков, расположенных на территории левобережья. Торги должны провести 20 марта 2024 года, говорится на сайте городской администрации.
Речь идет о территории в 0,2 га на улице Левобережной. Эту землю победителю торгов обещают отдать на 4 года и 10 месяцев. Ежегодная плата за использование объекта будет составлять 3,8 млн рублей без учета НДС.
На площадке можно возводить объекты культурно-досуговой деятельности и общественного питания. Условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельного участка отсутствуют.
Как выяснилось, торги объявили на основании постановления администрации Ростова-на-Дону. Организатором аукциона выступает департамент имущественно-земельных отношений.