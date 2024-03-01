Минпром Беларуси сказал, куда перенаправит четверть объема экспорта

В Министерстве промышленности намерены перенаправить четверть объема поставок на рынки Азии, Африки, а также Южной и Центральной Америки. Об этом сообщил министр промышленности Александр Рогожник, пишет БелТА.
По его словам, в 2023 году удельный вес экспорта пришелся на Россию, но сейчас стоит задача развивать новые рынки. Он отметил, что была проделана большая работа по рынкам Южной Америки, а также по Центральной Америке. Рогожник добавил, что сейчас все усилия были сконцентрированы на рынок Азии и Африки, подчеркнув, что там неплохие перспективы.
— Мы хорошо сработали по Узбекистану. И визит президента в данную страну показал это.
Глава Минпрома выразил надежду на то, что 2024 год станет определяющим, а также сможет показать, что Беларусь может работать и на других рынках.
— Ставим перед собой задачу — 25% от общего объема экспорта переориентировать на те рынки, о которых я сказал.