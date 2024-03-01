Минпром Беларуси сказал, куда перенаправит четверть объема экспорта

По его словам, в 2023 году удельный вес экспорта пришелся на Россию, но сейчас стоит задача развивать новые рынки. Он отметил, что была проделана большая работа по рынкам Южной Америки, а также по Центральной Америке. Рогожник добавил, что сейчас все усилия были сконцентрированы на рынок Азии и Африки, подчеркнув, что там неплохие перспективы.