Нацбанк Беларуси предупредил про курс доллара и курс евро на 2 и 3 марта 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на первые выходные весны 2024 — 2 марта, субботу, и 3 марта, воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2179 рубля, 1 евро — 3,4920 BYN, 100 российских рублей — 3,5417 белорусского рубля.