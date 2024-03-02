Беларусь будет поставлять во Владивосток коммунальные машины, автобусы и другую технику

Сотрудничество между Владивостоком и Республикой Беларусь обсудили в администрации дальневосточной столицы накануне, сообщает ИА PrimaMedia. На повестке дня оказался вопрос по поставке новой техники для различных сфер городского хозяйства.
Белорусская техника, по словам дорожников, очень хорошо показала себя в работе. Так, например, в сентябре 2023 года во Владивостоке прибыли школьные автобусы, летом — коммунальная техника для «СГТ» — были вакуумные подметально-уборочные машины, комбинированные дорожные машины, погрузчики и другая спецтехника.
На этот раз белорусские специалисты рассказали о проектах, в рамках которую модернизируют выпускаемую технику, и выразили готовность участвовать в поставках необходимых для дальневосточной столицы машин и оборудования.