Главгосэкспертиза разрешила «Русолову» строить подземный рудник в Хабаровском крае

Месторождение Правоурмийское в Хабаровском является крупнейшим в России по разведанным запасам олова. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство подземного рудника, что позволит добывать до 540 тонн оловянной руды в год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Инвестпроект по созданию горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения реализуется на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в Хабаровском крае. Дочернее предприятие ведущей российской оловодобывающей компании ПАО «Русолово» ведет добычу руды для производства оловянного, вольфрамового и медного концентрата. Его площадка расположена в поселке Урми, примерно в 80 км юго-восточнее станции Сулук Байкало-Амурской магистрали. Но доступ к транспортной инфраструктуре и в целом условия разработки месторождения осложняют расположение в гористой местности и экстремально низкие температуры в зимнее время.
«Для предупреждения селевой и лавинной опасности на обширной территории будет произведено террасирование горных склонов», — рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Губанов.
Проект по созданию комплекса подземной добычи Правоурмийского ГОК также включает обустройство промышленных площадок штольни № 3-бис и штольни «Транспортная». Уже введена в эксплуатацию главная вентиляторная установка. В том числе на площадках размещены здание холодного склада для хранения товарно-материальных ценностей, временный склад хранения пород, система водоотведения, лавинозащитные сооружения, комфортные общежития для сотрудников и иные необходимые объекты и коммуникации.