Главгосэкспертиза разрешила «Русолову» строить подземный рудник в Хабаровском крае

Инвестпроект по созданию горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения реализуется на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в Хабаровском крае. Дочернее предприятие ведущей российской оловодобывающей компании ПАО «Русолово» ведет добычу руды для производства оловянного, вольфрамового и медного концентрата. Его площадка расположена в поселке Урми, примерно в 80 км юго-восточнее станции Сулук Байкало-Амурской магистрали. Но доступ к транспортной инфраструктуре и в целом условия разработки месторождения осложняют расположение в гористой местности и экстремально низкие температуры в зимнее время.