Глава Башкирии предложил увеличить количество грантов для СНТ

Глава республики отметил, что сегодня в рамках форума презентуется государственная информационная система «Мой сад — Башкортостан». Она станет настоящим помощником для всех садоводов республики. В ней будет формироваться единая база данных об СНТ, что позволит наладить качественный учёт потребления электроэнергии и воды, финансовую отчетность.