Часть имущества «Воронежавтодора» продали с банкротных торгов за 100 млн рублей

Имущество находится в Бобровском, Лискинском, Теновском, Панинском, Эртильском, Таловском, Аннинском районах; частично оно является предметом залога в пользу АО ЦДС «Дорога».



ОАО «Воронежавтодор» по состоянию на 2016 год имел 20 филиалов в районах, а на содержании находилось около четверти дорожной сети области — примерно 2,4 тыс. км. Но уже два года спустя компания обанкротилась по иску ФНС — арбитражный суд Воронежской области ввел в отношении ОАО «Воронежавтодор» конкурсное производство в июне 2018-го.



Имущество «Воронежавтодора» продают с 2020 года. Ранее за спецтехнику, транспорт и недвижимость по ценам существенно ниже розничных боролся целый ряд претендентов.