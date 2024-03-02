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Закончено строительство главного корпуса ОмГУ в центре Омска

В пятницу, 1 марта 2023 года, администрация города Омска подписала распоряжение о вводе в эксплуатацию главного корпуса ОмГУ на улице Фрунзе в центре города.

Общая площадь здания составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь планируется разместить юридический факультет, Центр делового образования и администрацию вуза.

Напомним, о запуске строительства сообщалось в 2006 году, сроки сдачи неоднократно переносились.

Летом 2023 года Виталий Хоценко, будучи на тот момент врио губернатора Омской области, поставил задачу закончить возведение объекта в пределах первого квартала 2024 года.

В начале декабря 2023 года на официальном сайте университета назвали новые сроки завершения строительно-монтажных работ — 31 марта 2024 года.

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