Закончено строительство главного корпуса ОмГУ в центре Омска

Общая площадь здания составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь планируется разместить юридический факультет, Центр делового образования и администрацию вуза.
Напомним, о запуске строительства сообщалось в 2006 году, сроки сдачи неоднократно переносились.
Летом 2023 года Виталий Хоценко, будучи на тот момент врио губернатора Омской области, поставил задачу закончить возведение объекта в пределах первого квартала 2024 года.
В начале декабря 2023 года на официальном сайте университета назвали новые сроки завершения строительно-монтажных работ — 31 марта 2024 года.