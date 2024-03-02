Сквер Защитников Воронежа обновят за 20 млн рублей

В ходе работ в сквере Защитников Воронежа обновят тротуары, заменят малые архитектурные формы. Особое внимание уделят памятнику, который будет облицован гранитными плитами. Кроме того, в документации по закупке говорится, что в сквере появится двухметровый бетонный диван без спинки «Арбат» — конструкция на бетонных опорах будет оборудована горизонтальным деревянным настилом. Все работы предполагается выполнить в четыре этапа.