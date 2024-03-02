Сквер Защитников Воронежа обновят за 20 млн рублей

Управа Левобережного района Воронежа начала искать подрядчика для обустройства сквера Защитников Воронежа по адресу: Ленинский проспект, 1е. Документы опубликовали на портале госзакупок в четверг, 29 февраля. Начальная цена контракта составляет 20,4 млн рублей. по техническому заданию, завершить все работы требуется уже этим летом — до 31 августа.
О будущем обновлении сквера стало известно в конце прошлого года. РИА «Воронеж» рассказывало, что его реконструкция стала возможна благодаря помощи и поддержке губернатора Александра Гусева — более 20 млн рублей выделено из областного и городского бюджетов.
В ходе работ в сквере Защитников Воронежа обновят тротуары, заменят малые архитектурные формы. Особое внимание уделят памятнику, который будет облицован гранитными плитами. Кроме того, в документации по закупке говорится, что в сквере появится двухметровый бетонный диван без спинки «Арбат» — конструкция на бетонных опорах будет оборудована горизонтальным деревянным настилом. Все работы предполагается выполнить в четыре этапа.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 13 марта. Подрядчика определят в пятницу, 15 марта.
Уже совсем скоро у жителей Воронежской области появится возможность проголосовать за любимый парк, сквер, набережную или другой объект и тем самым дать ему шанс на реконструкцию в следующем году. Голосование традиционно пройдет в марте-апреле. Полный список общественных пространств, выдвинутых на голосование в регионе, включает 33 объекта.