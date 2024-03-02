В Красноярске требуют запретить работу ХМЗ из-за опасных выбросов

Минэкологии подали иск в Арбитражный суд, требуя остановить деятельность Химико-металлургического завода и признать ее незаконной. Напомним, что ХМЗ находится на правобережье Красноярска, на улице Матросова.
Дело в том, что красноярцы начали массово жаловаться на завод из-за выбросов. Эксперты отреагировали на это и провели исследования, которые показали сильные нарушения допустимых норм.
Юлия Гуменюк рассказала, что пробы брали в октябре и ноябре 2023 года, а также в январе 2024 года. Превышения постоянно отмечались возле улицы Лесопильщиков.