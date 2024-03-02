В Новосибирске установят 70 остановок за 25 миллионов рублей.
Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, заказчиком выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения».
Всего в городе планируют установить 70 павильонов, сделанных из монолитного поликарбоната. С трех сторон павильоны должны иметь ветрозащитное остекление. Каркас конструкции должен быть выполнен из металлопрофиля. Рядом должны быть установлены малые архитектурные формы — урны и скамейки.
Начальная максимальная цена контракта — 25 666 666 рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 12 марта. Работы должны быть выполнены до 14 июля.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области неизвестный в четвертый раз обстрелял мусоровоз.