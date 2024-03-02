В Новосибирске установят 70 остановок за 25 миллионов рублей.

Всего в городе планируют установить 70 павильонов, сделанных из монолитного поликарбоната. С трех сторон павильоны должны иметь ветрозащитное остекление. Каркас конструкции должен быть выполнен из металлопрофиля. Рядом должны быть установлены малые архитектурные формы — урны и скамейки.