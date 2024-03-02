Масштабный «Эпицентр развлечений» планируют построить в Сочи

Проект «Эпицентр развлечений» обещает быть уникальным за счет использования передовых технологий Digital, Phygital, Gamification. В его рамках планируется проведение различных мероприятий, включая иммерсивные шоу, мюзиклы, кинетические аудиовизуальные представления, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, спортивные соревнования, а также создание арены для киберспорта и VR-парка. В концепции комплекса также предусмотрен мультимедийный парк для детей.