В Волгограде 1 марта открылась речная весенне-летняя навигация

Все необходимые проверки были проведены специалистами заблаговременно. Перед стартом сезона речной весенне-летней навигации они осмотрели судовой ход, подходы к остановочным пунктам. Для безопасности пассажиров установлены трапы и сходни с поручнями.
По словам капитана-наставника пассажирского речного порта Волгограда Александра Новоторжина, сейчас на рейсы выходит зимний теплоход ОМ. Во второй половине марта планируется увеличение числа речного транспорта, перевозить пассажиров в это время будут уже летние теплоходы типа «Москва».
Трамвай из речпорта Волгограда до Культбазы будет отправляться в 8.15 и 15.30, а обратно — в 9.30 и 16.40. Такое расписание сохранится до 20 марта. Число рейсов увеличат ближе к открытию дачного сезона.
Добавим, что круглогодичный маршрут Руднева — о. Сарпинский в Кировском районе не прекращал свою работу зимой. Благодаря стабильной работе маршрута обеспечено беспрерывное сообщение областной столицы с островной частью города. Всего же в течение года в Волгограде работает 7 внутригородских речных маршрутов.