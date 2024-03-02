В Челябинске оштрафовали двух перевозчиков за недостаток автобусов

В Челябинске двум автобусным перевозчикам выписали штрафы на общую сумму более 130 тысяч рублей за недостаточный выпуск транспорта на маршруты между областным центром и пригородным поселком Западный. Об этом сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».