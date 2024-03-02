В Челябинске оштрафовали двух перевозчиков за недостаток автобусов

В Челябинске двум автобусным перевозчикам выписали штрафы на общую сумму более 130 тысяч рублей за недостаточный выпуск транспорта на маршруты между областным центром и пригородным поселком Западный. Об этом сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Под санкции попали ООО «Автотранспортное предприятие 1» и ООО «Запсибавто».
Первая организация обслуживает маршрут 158К «Поселок Западный (микрорайон “Белый хутор”) — Челябинск (Чичерина)». По контракту организация должна ежедневно выпускать на линию десять автобусов, но фактически выпускала вдвое меньше.
Аналогичное нарушение допустила и вторая компания, которая работает на маршруте 136К «Поселок Западный (микрорайон “Белый хутор”) — Челябинск (железнодорожный вокзал)». Вместо 12 автобусов пассажиров перевозили только 6−7 машин в день.