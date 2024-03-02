«Зеленая волна» и новые светофоры: как в Симферополе очищают дороги от заторов

Власти Крыма решили всерьез взяться за организацию движения на городских улицах.
— В городах Республики Крым необходимо ликвидировать дорожные заторы, — такое заявление сделал руководитель региона Сергей Аксенов.
Основная ставка в решении столь трудной задачи сделана на светофоры, которые должны работать по принципу «зеленой волны», то есть их требуется настроить так, чтобы поток транспорта через несколько перекрестков в одном главном направлении шел без остановок, непрерывно.
— Нужно организовать работу так, чтобы город забыл, что такое автомобильная пробка, особенно в часы пик. Это гарантия в том числе того, что общественный транспорт соблюдает выверенный график движения, — считает руководитель региона.
Сергей Аксенов считает, что особое внимание нужно уделить самым проблемным участкам, к которым относятся кольцевые перекрестки. Да и бороться с пробками необходимо не только в Симферополе, но в и других городах Крыма.
На сегодняшний день в столице региона уже модернизировали 36 светофоров, оборудовав их специальными устройствами для анализа дорожной ситуации и контроля за движением машин. Современные светофоры, которым под силу создать спасающую от дорожных заторов «зеленую волну», появились на улицах Севастопольской и частично Киевской, по проспекту Кирова и Вернадского, проходят работы и на проспекте Победы.
— Программное обеспечение позволит применять различные режимы регулирования движения как автоматически, так и с помощью операторов, — сообщили в управление информации и пресс-службы главы РК.