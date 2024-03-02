«Зеленая волна» и новые светофоры: как в Симферополе очищают дороги от заторов

На сегодняшний день в столице региона уже модернизировали 36 светофоров, оборудовав их специальными устройствами для анализа дорожной ситуации и контроля за движением машин. Современные светофоры, которым под силу создать спасающую от дорожных заторов «зеленую волну», появились на улицах Севастопольской и частично Киевской, по проспекту Кирова и Вернадского, проходят работы и на проспекте Победы.