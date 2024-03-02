Свердловская область получит 299 новых автобусов

В Нижнем Тагиле в пятницу 1 марта на дорогах появились новые автобусе. Всего 20 машин вышли на семь городских маршрутов. — Пассажирский транспорт Свердловской области продолжает обновляться. Уже 239 автобусов, закупленных благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», поступили в регион, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Деньги на закупку были выделены из федерального бюджета еще в 2023 году по заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
— Всего в регион поступит 299 автобусов. В программе обновления пассажирского транспорта участвуют 15 муниципалитетов и 20 предприятий, — добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.