Свердловская область получит 299 новых автобусов

В Нижнем Тагиле в пятницу 1 марта на дорогах появились новые автобусе. Всего 20 машин вышли на семь городских маршрутов. — Пассажирский транспорт Свердловской области продолжает обновляться. Уже 239 автобусов, закупленных благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», поступили в регион, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.