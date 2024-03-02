Новый аэропорт Воронежа откроют 24 мая в дни проведения форума Столля

Два значимых события на одной площадке привлекут больше участников на мероприятие, а также гостей из федерального центра. В настоящее время новый терминал ещё не достроен. Однако представители оргкомитета побывали на площадке и убедились, что большое свободное пространство позволит осуществить все нестандартные и креативные идеи.