Новый аэропорт Воронежа откроют 24 мая в дни проведения форума Столля

В дни проведения форума состоится официальное открытие Воронежского аэропорта имени Петра I. Об этом говорили на пленарном заседании ВРОО «Гражданское собрание “Лидер” в пятницу, 1 марта.
Организация объединяет руководителей крупнейших бизнес-структур Воронежской области. О проведении форума в 2024 году рассказала руководитель оргкомитета Премии имени Столля Наталия Хван. Встреча предпринимателей пройдёт накануне их профессионального праздника —
Два значимых события на одной площадке привлекут больше участников на мероприятие, а также гостей из федерального центра. В настоящее время новый терминал ещё не достроен. Однако представители оргкомитета побывали на площадке и убедились, что большое свободное пространство позволит осуществить все нестандартные и креативные идеи.