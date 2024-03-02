Потребкооперация получит кредиты по ставке 3% годовых

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Два областных потребительских общества получат кредиты в текущем году, это предусмотрено постановлением Совмина № 136 от 29 февраля, которое в субботу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Этим документом правительство поручило Минфину в 2024 году разместить «временно свободные» средства республиканского бюджета во вклады в «Белагропромбанке» в сумме до почти 30 миллионов белорусских рублей и в «Беларусбанке» — в сумме до 7,5 миллионов рублей.
Эти деньги предполагается разместить в банках до конца 2026 года и под 1,5% годовых.
«Белагропромбанк» в свое очередь за счет этих денег должен в этом году предоставить кредиты для «финансирования текущей деятельности» Витебскому областному потребительскому обществу в сумме не более 3 миллионов рублей и не более 5 миллионов рублей аналогичной организации Минской области.
Вернуть их необходимо в срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026-го. Кроме того, профильным организациям за пользование кредитами придется ежемесячно платить проценты в размере 3% годовых.
Согласно постановлению, Витебский и Минский облисполкомы могут в установленном порядке предоставить в текущем году свои гарантии по этим кредитам.
Персональную ответственность за несвоевременный возврат кредитов Совмин возложил на руководителей Витебского и Минского областных потребительских обществ, а также председателя правления «Белкоопсоюза».
Постановление вступает в силу со дня его принятия.