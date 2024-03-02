Потребкооперация получит кредиты по ставке 3% годовых

«Белагропромбанк» в свое очередь за счет этих денег должен в этом году предоставить кредиты для «финансирования текущей деятельности» Витебскому областному потребительскому обществу в сумме не более 3 миллионов рублей и не более 5 миллионов рублей аналогичной организации Минской области.