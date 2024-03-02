К 2025 году планируют достроить маслосырзавод «Эконивы» под Новосибирском

По данным Минсельхоза Новосибирской области, строительные работы возобновили с мая 2023 года. Завод рассчитан на переработку 1150 тонн молока в сутки.
Согласно первоначальным планам, маслосырзавод должны были построить еще в 2020 году. Однако компания останавливала стройку вынужденно. Представители отраслевого союза и регионального Минсельхоза на Сибирском молочном форуме в разговоре с изданием BFM-Новосибирск сообщили, что завод планируют запустить в следующем году.
Однако представители компании «Эконива» не называют пока точные сроки, но подтверждают продолжение строительства.
«Проект был заморожен до мая 2023 года. Затем все работы возобновили. За десять месяцев был выполнен определенный объем работ. Сейчас полностью заканчиваем закрытие контуров основных трех производственных зданий, подготовили фундаменты и основание площадки для сушки подсырной сыворотки», — рассказал региональный директор компании «Сибирская нива» (ГК «Эконива») Сергей Ляхов.
Также он отметил, что сейчас на строительстве завода каждый день работают более 500 человек. Кроме того, уже закуплено все оборудование для переработки молока, а также производства цельномолочной и кисломолочной продукции.