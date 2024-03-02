В право ЕАЭС в сфере конкуренции внесли изменения

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет изменений в право ЕАЭС в сфере конкуренции.
Изменения внесли в акты, регламентирующие процедуру контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В их числе порядки рассмотрения заявлений, проведения расследования, рассмотрения дел и методики по штрафам и оценке состояния конкуренции.
«Заявления о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках теперь могут подаваться в Комиссию на любом государственном языке страны Евразийского экономического союза с обязательным переводом на русский язык. Упрощена процедура заверения такого перевода», — говорится в сообщении.
Включено дополнительное основание прекращения расследования — наличие вступившего в законную силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.
Кроме того, поставлена точка в споре о том, что является днем обнаружения длящегося нарушения. Таким днем определили дату вынесения определения о проведении расследования.
«Это необходимо для исчисления срока давности привлечения к ответственности», — уточнили в сообщении.
Поправки также затрагивают методику оценки состояния конкуренции в части анализа рынка при рассмотрении признаков недобросовестной конкуренции. Теперь в рамках расследований определение состава хозяйствующих субъектов может быть ограничено установлением заявителя, нарушителя и их конкурентных отношений.
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