Средняя зарплата свердловчан превысила 88 тысяч рублей

По данным ведомства, за год зарплата свердловчан увеличилась на 21,7%, в декабре 2023 года она достигла 88 578 рублей. У некоторых специалистов она превысила 164 тысячи.
Наиболее высокие зарплаты были зафиксированы у ученых, занимающихся научными исследованиями и разработками (164,5 тыс. руб.). Финансисты и страховщики получали в среднем 138,2 тыс. руб. в месяц, медики и социальные работники — 84 247 рублей, педагоги — 81 043 рубля.
В декабре быстрее всего выросли доходы финансистов, строителей, сотрудников культурных и спортивных учреждений, а также учителей.
Все данные приведены без учета вычета НДФЛ (он составляет 13%), отметили в Свердловскстате.
Как сообщалось ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта.