Сливочное масло и продукты на Дону подорожали к праздникам на 20−30 рублей

Свинину (кроме бескостного мяса) можно купить, в среднем, по 359,23 рублей за кг. В Сальске — от 345,75 рублей за килограмм. Куры стоят теперь, в среднем, от 196,36 рублей за килограмм — дешевле в Миллерово, там 193,98 рублей за килограмм.