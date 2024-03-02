Сливочное масло и продукты на Дону подорожали к праздникам на 20−30 рублей

Поднялась к весне и средняя цена на мясо. За килограмм говядины (кроме бескостного мяса) придется заплатить 522,55 рублей за килограмм. Дешевле можно взять в Волгодонске и Шахтах: по 490,29 и 494,67 рублей за килограмм.
Свинину (кроме бескостного мяса) можно купить, в среднем, по 359,23 рублей за кг. В Сальске — от 345,75 рублей за килограмм. Куры стоят теперь, в среднем, от 196,36 рублей за килограмм — дешевле в Миллерово, там 193,98 рублей за килограмм.
Колбаса полукопченая и варено-копченая, в среднем, 610,21 рублей за килограмм. Дешевле продают в Таганроге и Сальске: 584 и 589,74 рублей за килограмм.
Рыба продается по ценам от 240, 99 за килограмм. Дешевле рыба сейчас в Волгодонске (233, 83 рублей за килограмм), в Таганроге (235, 93 рублей) и в Сальске (239, 06).
Куриные яйца стоят от 125 до 200 рублей за десяток.
Сливочное масло можно купить в диапазоне 700−750 рублей за килограмм.
В среднем, пишут потребители и СМИ, цены на некоторые продукты и мясо стали выше на 2−3%, что очевидно объясняется повышенным спросом. В том числе, в связи с чередой праздников и застолий в честь 23 февраля и 8 марта.
В итоге стоимость минимального набора продуктов в регионе составляет 5656 рублей, что ниже в сравнении со стоимостью минимального набора продуктв в РФ на 6,36% (по России — 6016 рублей).