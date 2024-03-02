Молдавским фермерам предложили новые условия по кредитам

Масла в огонь подлило заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство уже не является приоритетной отраслью для молдавской экономики. Группа протестующих провела 27 февраля переговоры с министром сельского хозяйства Владимиром Болей. Он сообщил, что кабмин направит в Брюссель письменное обращение за помощью для фермеров. Также министр признал, что два его предыдущих визита в Брюссель не дали результата.