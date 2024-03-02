Молдавским фермерам предложили новые условия по кредитам

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik.На переговорах в Министерстве сельского хозяйства фермерам предложили новые условия по кредитам. Встреча прошла в пятницу при участии министра Владимира Боли и представителей коммерческих банков.
Фермерам сообщили, что они смогут взять заем не на 500 тысяч, а до 2 миллионов леев под гарантии государства. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев, максимальный льготный период по кредиту и процентам — 12 месяцев.
На будущие годы срок кредита будет скорректирован до 36 месяцев. Также на 2024 год установлен гарантийный срок в 18 месяцев с последующим сокращением до 12 месяцев. Продукт будет доступен с 15 марта, заинтересованные фермеры могут обратиться в банки для получения доступа к финансовому инструменту.
️Фермер Сергей Стефанко, принимавший участие во встрече, заявил, что «участие всех аграриев», присоединившихся к протестам «помогло им найти решения проблем вместе с властями».
Новая волна протестов молдавских фермеров прокатилась в начале февраля на юге страны, через несколько дней к протестным акциям присоединились аграрии из других районов, они несколько раз перекрывали тракторами подъездные пути к КПП в Леушенах на границе с Румынией.
Масла в огонь подлило заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство уже не является приоритетной отраслью для молдавской экономики. Группа протестующих провела 27 февраля переговоры с министром сельского хозяйства Владимиром Болей. Он сообщил, что кабмин направит в Брюссель письменное обращение за помощью для фермеров. Также министр признал, что два его предыдущих визита в Брюссель не дали результата.