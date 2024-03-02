В Омске создали еще один логопарк

За ней значатся также предприятие логистического профиля ООО РФ «Новосибирск» в городе Оренбург, ООО «Логопарк Пермь», ООО «Кузбасс логистик», а также ПФО «Гринфилд» и ООО «Проект Девелопмент» в Новосибирске.
Конкретная цель компании неизвестна, однако юридический адрес ООО «Логопарк “Звездный” совпадает с данными открытого в ноябре 2023 года склада “Петярочки” в распределительном центре “Агроторг” по улице Айвазовского в микрорайоне Солнечный.
Напомним, в Омске, помимо логопарка «Агроторг», в Омске функционирует агропарк «Макошь», планируется создание индустриальных парков «Флагман» и «Авангард».