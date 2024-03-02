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В Омске создали еще один логопарк

В Омской области юридически появился еще один логопарк. Как обратил внимание «СуперОмск», юрлицо ООО «Логопарк “Звездный” зарегистрирован 1 марта 2024 года. Его учредителем является Ольга Козлова.

За ней значатся также предприятие логистического профиля ООО РФ «Новосибирск» в городе Оренбург, ООО «Логопарк Пермь», ООО «Кузбасс логистик», а также ПФО «Гринфилд» и ООО «Проект Девелопмент» в Новосибирске.

Конкретная цель компании неизвестна, однако юридический адрес ООО «Логопарк “Звездный” совпадает с данными открытого в ноябре 2023 года склада “Петярочки” в распределительном центре “Агроторг” по улице Айвазовского в микрорайоне Солнечный.

Напомним, в Омске, помимо логопарка «Агроторг», в Омске функционирует агропарк «Макошь», планируется создание индустриальных парков «Флагман» и «Авангард».