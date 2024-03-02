МАРТ установил тарифы на тепло- и электроэнергию для приравненных к населению организаций

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены тарифы на тепловую и электроэнергию для организаций, в отношении которых применяются тарифы на уровне тарифов для населения. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 февраля 2024 года № 9, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.



Установленные тарифы на электрическую энергию применяются в отношении таких юридических лиц, как организации здравоохранения, стационарные учреждения социального обслуживания, детские деревни, детские городки, религиозные организации, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, товарищества собственников гаражей-стоянок, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги и др. На тепловую энергию — в отношении организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, религиозных организаций и творческих мастерских. Данное постановление МАРТ не касается расчетов с населением.



Например, согласно документу, организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям, а также религиозным организациям, садовым товариществам, дачным кооперативам установлен тариф за 1 кВт ч с налогом на добавленную стоимость Br0,2537. Такой же тариф обозначен для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень и детских городков. Определены тарифы и в зависимости от одноставочности или дифференциации по двум временным периодам.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года. −0-