Совет министров Беларуси принял важное постановление о кредитовании

Совмин Беларуси принял постановление о кредитовании (№ 136 от 29 февраля), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, постановление предписало Минфину в 2024-м разместить временно свободные денежные средства республиканского бюджета в белорусских банках. Из них 29,318 миллиона белорусских рублей разместят в «Белагропромбанке», и до 7,5 миллиона белрублей в «Беларусбанке». Средства будут размещены до 31 декабря 2026-го с установлением процентной ставки по вкладу в размере 1,5% годовых.
При этом «Белагропромбанку» предложено за счет этих средств предоставить в 2024-м кредиты для финансирования текущей деятельности Витебскому областному потребобществу на сумму до 3 миллионов белрублей и Минскому облпотребобществу — не более 5 миллионов белрублей. Уточняется, что данные кредитные средства будут предоставлены с установлением срока их погашения с 1 января 2025-го по 31 декабря 2026-го, с ежемесячной уплатой процентов за пользование — 3% годовых.
В документе еще предлагается заключить дополнительные соглашения, которые бы предусматривали ежемесячную уплату процентов за пользование кредитами — 3% годовых к ряду кредитных договоров, заключенных с Витебским облпотребобществом (на общую сумму кредитов до 4,618 миллиона белрублей), и к нескольким кредитным договорам с Минским областным потребобществом (на общую сумму кредитов до 16,7 миллиона белрублей) для «Белагропромбанка», а для «Беларусбанка» — к кредитному договору с Витебским облпотребобществом (на общую сумму до 7,5 миллиона белрублей).
И еще предложено при погашении этих кредитов или их частей «Белагропромбанку» и «Беларусбанку» за счет средств республиканского бюджета, которые временно размещены во вкладах банков, предоставить кредиты на определенные суммы для финансирования текущей деятельности Витебскому и Минскому облпотребобществам (с полным возвратом до 31 декабря 2026-го и ежемесячной уплатой процентов за пользование 3% годовых).
Отдельно указано в документе, что Витебский и Минский облисполкомы вправе предоставить гарантии по кредитам. Персональная ответственность за несвоевременный возврат кредитов возложена на руководителей Витебского и Минского облпотребобществ, председателя правления Белорусского республиканского союза потребобществ.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.