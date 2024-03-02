Совет министров Беларуси принял важное постановление о кредитовании

При этом «Белагропромбанку» предложено за счет этих средств предоставить в 2024-м кредиты для финансирования текущей деятельности Витебскому областному потребобществу на сумму до 3 миллионов белрублей и Минскому облпотребобществу — не более 5 миллионов белрублей. Уточняется, что данные кредитные средства будут предоставлены с установлением срока их погашения с 1 января 2025-го по 31 декабря 2026-го, с ежемесячной уплатой процентов за пользование — 3% годовых.