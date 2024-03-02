Самую большую солнечную электростанцию Беларуси выставили на аукцион

Установленная мощность электростанции — 109 МВт. Она была введена в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в $170 млн.
В бизнесе «Солар Лэнд» 100%-ная доля принадлежит британской фирме Сameliaside. Ее, в свою очередь, создали под проект в зеленой энергетике Беларуси британские инвестиционные компании United Green Group и Altоstarta.
В 2023 году компания подавала заявление о банкротстве в Экономический суд Минска. Несмотря на то что суд заявление вернул, электростанция продается из-за накопленных долгов ООО «Солар Лэнд», уточняет Sputnik.
Торги пройдут 14 марта, стартовая цена объекта — 79,751 млн рублей. Условие, выставленное организатором аукциона — компанией «Белюробеспечение», — предполагает внесение минимального задатка в размере 10% от цены.
Ранее OL писал, что инвестиционный договор с белорусскими властями на строительство крупнейшей в стране ФЭС в Чериковском районе был подписан в 2014 году.