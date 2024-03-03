Проект строительства Цесовской набережной в Иркутске прошел госэкспертизу

Вопросы реконструкции ТЮЗа имени Вампилова и строительства берегоукрепления Цесовской набережной в Иркутске обсудили 2 марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Инна Святенко. Об этом сообщают в правительстве региона.
Здание театра с 2016 года закрыто на реставрацию, его не используют из-за аварийного состояния.
— В бюджете региона предусмотрено 87 миллионов рублей на заключение договора на проведение в 2025 году работ по разработке научно-проектной документации. Когда экспертиза даст положительное заключение, правительство направит заявку на предоставление субсидии, чтобы реконструировать здание в 20247−2029 годах, — говорит Игорь Кобзев.
Проект берегоукрепления Цесовской набережной тоже вошел в постановление Совета Федерации. Средства на реализацию предусмотрены, и в 2024 году планируют начать работы до Бульвара Гагарина, а в конце года будет получен документ, позволяющий обустраивать Верхнюю набережную.