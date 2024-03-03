Проект строительства Цесовской набережной в Иркутске прошел госэкспертизу

— В бюджете региона предусмотрено 87 миллионов рублей на заключение договора на проведение в 2025 году работ по разработке научно-проектной документации. Когда экспертиза даст положительное заключение, правительство направит заявку на предоставление субсидии, чтобы реконструировать здание в 20247−2029 годах, — говорит Игорь Кобзев.