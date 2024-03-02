В Омской области подскочили оптовые цены на бензин и дизель

«СуперОмск» сравнил цены, установившиеся на сегодняшний день, 2 марта 2024 года, с теми расценками, которые наблюдались 23 января 2024 года.
Так, цена за одну тонну бензина марки АИ-92 выросла с 46 800 рублей до 50 400 рублей за одну тонну. Таким образом, литр подорожал примерно* с 34,8 рубля до 37,5 рублей.
Увеличилась стоимость и бензина АИ-95, цена топлива теперь составляет не 50 350 рублей за тонну, а 57 550 рублей. Цена за литр выросла с 38 рублей до около 43,4 рублей за один литр.
Стоимость летнего дизельного топлива повысилась с 58 900 рублей до 61 900 рублей за одну тонну. Таким образом, стоимость одного литра подскочила с 49,1 рубля до примерно* 51,6 рублей за один литр.
Единственный вид топлива, который подешевел, — зимний дизель. Цена за тонну опустилась с 70 200 рублей до 63 900 рублей за одну тонну, то есть один литр теперь стоит не 57,9 рубля, а около* 52,7 рублей.
*По подсчетам «СуперОмска».