Минсельхозпрод поднял цены на сливочное масло и сыры для России

Минсельхозпрод Беларуси повысил экспортные цены на сливочное масло и сыры для России. Это определило соответствующее постановление министерства (№ 15 от 28 февраля 2024-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Постановление Минсельхозпрода об установлении предельных минимальных цен скорректировало ценовой минимум на отдельные товары, которые реализуются по внешнеторговым договорам. В перечень включили 9 позиций в торговле в Евразийском экономическом союзе. В частности, изменены экспортные цены на туши и полутуши крупного рогатого скота, молоко, сливки (сгущенные или с добавлением сахара), сливочное масло, сыры и другую продукцию.
Например, с 1 марта Беларусь повысила минимальную цену на экспортируемое в Россию сливочное масло: жирностью 80% до 585 российских рублей за 1 килограмм (было 560 рублей РФ), жирностью 72% от 535 рублей РФ за кило (было 510 рублей РФ).
Еще экспортную цену на нежирные и обезжиренные сыры для плавления при продаже в Россию подняли до 310 рублей РФ за килограмм. Выросли и экспортные цены на сыры: жирностью 45% и менее — 400 рублей РФ за килограмм, жирностью от 45% и выше — 405 российских рублей за кило.
Еще в постановление регламентированы предельные минимальные цены на другие товары, которые реализуются на экспорт и зависят от рынков сбыта: Россия, страны ЕАЭС (кроме России), страны СНГ (без государств ЕАЭС) и Грузия, страны вне СНГ (кроме Грузии).
Постановление начало действовать с 1 марта.