Минсельхозпрод поднял цены на сливочное масло и сыры для России

Еще экспортную цену на нежирные и обезжиренные сыры для плавления при продаже в Россию подняли до 310 рублей РФ за килограмм. Выросли и экспортные цены на сыры: жирностью 45% и менее — 400 рублей РФ за килограмм, жирностью от 45% и выше — 405 российских рублей за кило.