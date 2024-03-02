А что это за деньги? На счета петербуржцев приходят непонятные им зачисления

Петербуржцам, которые бюллетенили в прошлом году, с портала «Госуслуги» приходит сообщение сначала об одобренной выплате, а через несколько дней — о перечисленной. Казалось бы, деньги небольшие, можно не обращать внимания. Но непонятные. «Вдруг их начислили по ошибке и потребуют вернуть?» — спрашивают читатели «Фонтанки». Не то чтобы жалко, но лишние хлопоты ни к чему.
С середины февраля 2024 года петербуржцы получают такие сообщения: «Социальный фонд (СФР) направил вам выплату». И далее: работодатель; название выплаты (пособие по временной нетрудоспособности); тип выплаты (перерасчет); период, в который человек получал выплату по больничному из средств СФР; размер выплаты с суммой удержанного налога.
У кого-то приходит сумма в 3 рубля за день больничного, у кого-то 100−200 рублей за день. Последним, например, тысяча рублей, свалившаяся с неба, — подарок. Но любопытство одолевает: до сих пор ни 50 рублей, ни 500 никто не получал на свой счет просто так.
«Фонтанка» попросила Алёну Михееву, начальника управления организации страховых выплат отделения Социального фонда России по Петербургу и Ленинградской области, рассказать, откуда взялись выплаты от фонда за прошлый год. Она пояснила, что перерасчет проводится в связи с тем, что с 4 января этого года вступили в силу изменения в постановление правительства РФ № 2010 с новыми правилами назначения и выплат пособий. Полное название постановления — «Правила получения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком».
«По новым правилам, действующим с этого года, в Социальном фонде России (СФР), установлен автоматический перерасчет пособия по временной нетрудоспособности в случае изменения базы для расчета выплаты. Она указана в системе персонифицированного учета, — поясняет Алена Михеева. — Если вы болели в 2023 году, то расчет выплаты по больничному основывался на заработке 2021−2022 годов, то есть двух предшествующих календарных лет. Но случается, что работодатель не успел или по каким-либо причинам не внес на тот момент часть заработка в электронную базу. Значит, средний размер заработной платы по итогам двух лет мог измениться и должен быть учтен полностью при расчете пособия. СФР это видит и пересчитывает выплату по больничному, информация об уточненной сумме пособия направляется в личный кабинет Единого портала государственных услуг».
Как пояснила Алена Михеева, сейчас, по больничным 2024 года, расчет пособий производится из заработка 2022−2023 года. Если при начислении выплаты по временной нетрудоспособности заработок был учтен не полностью, то СФР произведет перерасчет пособия после корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета.