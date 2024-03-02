А что это за деньги? На счета петербуржцев приходят непонятные им зачисления

«По новым правилам, действующим с этого года, в Социальном фонде России (СФР), установлен автоматический перерасчет пособия по временной нетрудоспособности в случае изменения базы для расчета выплаты. Она указана в системе персонифицированного учета, — поясняет Алена Михеева. — Если вы болели в 2023 году, то расчет выплаты по больничному основывался на заработке 2021−2022 годов, то есть двух предшествующих календарных лет. Но случается, что работодатель не успел или по каким-либо причинам не внес на тот момент часть заработка в электронную базу. Значит, средний размер заработной платы по итогам двух лет мог измениться и должен быть учтен полностью при расчете пособия. СФР это видит и пересчитывает выплату по больничному, информация об уточненной сумме пособия направляется в личный кабинет Единого портала государственных услуг».