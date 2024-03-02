Казахстан и Литва планируют сотрудничество по запуску контейнерных перевозок

«Мы предлагаем литовской стороне сотрудничество по запуску контейнерных перевозок между нашими странами в рамках ТМТМ. В дополнении к этому, пользуясь случаем, приглашаем все литовские компании принять участие на транспортном Форуме New Silkway, который планируется провести в октябре текущего года в г. Астана», — сказал руководитель управления международных автомобильных перевозок комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ Алмаз Айсин.
В Вильнюсе прошло 14-ое заседание Казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции К. Торебаев, литовскую — министр экономики и инноваций А. Армонайте.
На мероприятии также состоялось заседание Казахстанско-литовской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей Министерства транспорта РК, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и КазАТО, где была достигнута договоренность по квоте разрешений на 2024 год, а также о продлении бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозки до 20 марта этого года.
На заседании Алмаз Айсин выделил важную роль Казахстана в транзите грузов между Европой и Центральной Азией, отметив, что республика активно развивает транспортно-транзитный потенциал и модернизирует транспортные коридоры.
Литовских партнеров также осведомили о перспективах и принимаемых мерах для развития ТМТМ, привлекающего внимание европейских компаний.