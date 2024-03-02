Казахстан и Литва планируют сотрудничество по запуску контейнерных перевозок

На мероприятии также состоялось заседание Казахстанско-литовской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей Министерства транспорта РК, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и КазАТО, где была достигнута договоренность по квоте разрешений на 2024 год, а также о продлении бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозки до 20 марта этого года.