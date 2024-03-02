МАРТ изменил ряд тарифов на отопление и электроэнергию в Беларуси

Для таких организаций установили тариф за 1 киловатт-час с налогом на добавленную стоимость 0,2537 белорусского рубля. Аналогичный тариф применяется для стационарных учреждений соцобслуживания, детских деревень и детских городков. В документе указано, что определены тарифы и в зависимости от одноставочности или дифференциации по двум временным периодам.