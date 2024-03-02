МАРТ изменил ряд тарифов на отопление и электроэнергию в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что тарифы на тепло- и электроэнергию изменены в Беларуси для приравненных к населению организаций. Соответствующие постановление МАРТ (№ 9 от 15 февраля 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В МАРТ напомнили, что к организациям, к которым применяются тарифы на уровне цен на тепловую и электроэнергию для населения, относятся определенные медучреждения, организации здравоохранения и центры, религиозные организации, детские деревни и детские городки, садовые товарищества и дачные кооперативы (полный перечень указан в постановлении. — Ред.).
Для таких организаций установили тариф за 1 киловатт-час с налогом на добавленную стоимость 0,2537 белорусского рубля. Аналогичный тариф применяется для стационарных учреждений соцобслуживания, детских деревень и детских городков. В документе указано, что определены тарифы и в зависимости от одноставочности или дифференциации по двум временным периодам.
— Данное постановление не касается расчетов с населением, — уточнили в пресс-службе МАРТ.
Постановление вступает в силу после официального опубликования, распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024-го.