Хочешь — не хочешь, а придется отдать государству более 12 тысяч леев: Жители Молдовы, не купившие медполис, заплатят пеню за каждый день просрочки

За первые два месяца этого года более 58 тысяч человек заплатили обязательный единовременный взнос на медицинское страхование. Этот показатель вырос почти на 3000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лица, обязанные осуществлять индивидуальное страхование, имеют право на пониженный единовременный страховой взнос за первые три месяца года. Его размер варьируется от 1014 до 4056 леев, в зависимости от категории, к которой относится человек, отмечает Noi.md.
Так, из общего числа плательщиков более 32 тысяч человек заплатили взнос в размере 2028 леев. Еще 23 тысячи человек, владельцев сельскохозяйственных земель, заплатили взнос в размере 1014 леев. Около 3000 граждан, самостоятельно занимающихся розничной торговлей, за исключением торговли товарами, облагаемыми акцизами, уплатили страховые взносы в размере 1622 лея, а около 900 человек заплатили за медицинское страхование 4056 леев.
Общий объем средств, накопленных в январе-феврале 2024 года в фондах обязательного медицинского страхования от уплаты единовременного взноса, превысил 100 миллионов леев, увеличившись на два миллиона леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Статус индивидуально застрахованного лица присваивается Национальной компанией медицинского страхования с момента уплаты единовременного страхового взноса и действует до 31 января 2025 года. После 31 марта граждане, которые не оформят индивидуальное страхование в установленный законодательством срок, должны будут оплатить страховой взнос в полном объеме (12 636 леев), а также пеню за каждый день просрочки», — говорится в сообщении CNAM.