Хочешь — не хочешь, а придется отдать государству более 12 тысяч леев: Жители Молдовы, не купившие медполис, заплатят пеню за каждый день просрочки

Так, из общего числа плательщиков более 32 тысяч человек заплатили взнос в размере 2028 леев. Еще 23 тысячи человек, владельцев сельскохозяйственных земель, заплатили взнос в размере 1014 леев. Около 3000 граждан, самостоятельно занимающихся розничной торговлей, за исключением торговли товарами, облагаемыми акцизами, уплатили страховые взносы в размере 1622 лея, а около 900 человек заплатили за медицинское страхование 4056 леев.