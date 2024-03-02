В Татарстане уточнили правила взносов на капремонт жилья

Уточнения относятся к взносам собственников квартир, расположенных в части дома, сданной в эксплуатацию после утверждения программы капремонта. Ранее были лишь пункты для владельцев помещений в вошедших в программу домах и тех зданиях, которые полностью введены после старта программы (попали в нее после более поздних изменений).
То есть обязанность платить взносы для собственников помещений, находящихся в части дома, введенной после утверждения программы капремонта общего имущества, возникает при внесении корректировок из-за изменения параметров здания — по истечении полугода, начиная с месяца, следующего за тем, в котором опубликована измененная программа капремонта.
Уточнено, что взносы, включая пени за ненадлежащее исполнение программы, излишне начисленные на день вступления закона в силу, будут засчитаны в счет исполнения обязательств по их уплате на капремонт на следующий период времени.