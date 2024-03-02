В Татарстане уточнили правила взносов на капремонт жилья

Уточнения относятся к взносам собственников квартир, расположенных в части дома, сданной в эксплуатацию после утверждения программы капремонта. Ранее были лишь пункты для владельцев помещений в вошедших в программу домах и тех зданиях, которые полностью введены после старта программы (попали в нее после более поздних изменений).