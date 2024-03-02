Минтранс: транспортный налог покрывает только 17% работ на трассах Беларуси

Стало известно, что за счет транспортного налога в Беларуси финансируется только 17% всех дорожных работ на республиканских дорогах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций.
В Минтрансе сообщили, что согласно закону о республиканском бюджете на 2024-й на финансирование всех расходов на республиканские дороги в Беларуси предусмотрено 1,8 миллиарда белорусских рублей.
Поясняется, что из всего объема необходимых средств поступления от доходных источников составят около 811,7 миллиона белрублей, в том числе, здесь включены сборы от транспортного налога — 300 миллионов белрублей.
— Таким образом, за счет транспортного налога финансируется только 17% всех дорожных работ на республиканских дорогах, — уточнили в министерстве.
При этом в Минтрансе сообщили, что оставшуюся часть расходов выделят из республиканского бюджета — 946 миллионов белрублей, то есть 50% всех расходов в процентном выражении.