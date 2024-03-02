На Дону введут электронный учет и бесплатный проезд для части пассажиров

Об этих и других нововведениях в работе общественного транспорта сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем ТГ-канале по результатам совещания в Правительстве Ростовской области, на котором были определены задачи развития общественного транспорта.
В системе «Городская электричка-Автобус» будут введены так называемые бесшовные перевозки и внедрена единая пересадочная карта. Продолжится обновление парка электричек. В прошлом году появилось четыре новых поезда. Теперь появится вдвое больше, восемь. Также будут обновлять и парк автобусов. В 2023-м году закупили 158 единиц. В плане на этот год 181 автобус.
Одновременно расширят маршрутную сеть электробусов.
В донской столице нарастят число выделенных полос для общественного транспорта.
Поставлена задача ввести и обеспечить безналичную оплату за проезд во всем общественном транспорте. В 2024-м году начнет работу новый областной автовокзал. На первом этапе в нем будет 19 посадочных перронов. Для развития водных перевозок поэтапно смонтируют 10 плавучих причалов и закупят суда.
Ранее сообщалось, что в донскую столицу пришло судно «Валдай» на подводных крыльях и куда жители дона смогут вскоре отправиться по воде.