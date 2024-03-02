На Дону введут электронный учет и бесплатный проезд для части пассажиров

В системе «Городская электричка-Автобус» будут введены так называемые бесшовные перевозки и внедрена единая пересадочная карта. Продолжится обновление парка электричек. В прошлом году появилось четыре новых поезда. Теперь появится вдвое больше, восемь. Также будут обновлять и парк автобусов. В 2023-м году закупили 158 единиц. В плане на этот год 181 автобус.