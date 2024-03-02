В Нижегородской области согласовали участки для 11 инвестпроектов

Согласно имеющейся информации, большая часть доступных участков предназначается для реализации проектов в промышленной сфере. Однако, помимо этого планируется также построить складские комплексы и объекты, ориентированные на туристическую сферу. Суммарный объем инвестиций, внесенных в данные проекты, превышает отметку в 820 млн. рублей. В частности, было одобрено выделение участка площадью более 108 тыс. квадратных метров, расположенного в Балахне, с целью строительства производственного здания ООО «ПКФ “Луидор”. Предполагается, что общий объем инвестиций в этот проект составит 500 млн. рублей. В Дзержинске будет выделен участок площадью более 5,5 га ООО “Транпак” для организации производства изделий из полимерных материалов. Здесь планируется вложить в проект 70 млн. рублей. В дополнение к этому, компании “Синергетик” и “Пластикстрой”, при сопровождении Корпорации Развития Региона, также получат выделенные участки для реализации своих проектов. Общий объем инвестиций составит почти 320 млн. рублей. Также будут выделены участки под туристический комплекс в Арзамасе, сумма инвестиций — 80 млн. рублей и отель в городском округе Бору, сумма инвестиций — 200 млн. рублей.