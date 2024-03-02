Клубника из Греции по 160−200 леев за килограмм в Молдове: Почему эксперты считают, что импорт раздавит местных производителей ягоды

Импортная клубника в Молдове появляется всё раньше и всё дешевле, и в этой ситуации местные производители будут вынуждены снижать цены на нее. Такой вывод сделали специалисты EastFruit. Они отметили, что на прошлой неделе в магазинном ретейле и на розничных рынках-базарах Молдовы резко возросло предложение импортной (греческой) клубники.
Розничная её цена колеблется в широких пределах от 130−150 леев/кг, $7,29−8,41/кг (стихийная лоточная торговля и стационарные рынки) до 160−180 леев/кг, $8,97−10,10/кг (сетевой и бутиковый ритейл), сообщают специалисты EastFruit.
Отдельные сетевые маркеты уже предлагают на этот товар скидки, в результате чего магазинная цена снижается вровень с базарной. При этом в большинстве случаев ягода выглядит практически безупречно: крупная, правильной формы, равномерно и ярко окрашенная. Во вкусе присутствует «огуречный» аромат и консистенция, что не странно для ранней тепличной клубники.
Как отмечают в этой связи представители Ассоциации Pomușoarele Moldovei, у молдавских производителей ягод ситуация вызывает опасения по двум основным причинам. Первая — на протяжении последних трех-четырех лет импортная клубника в коммерчески значимом количестве появляется на рынке Молдовы все раньше и раньше. Если ранее клубника в январе-феврале по цене не менее 10 евро/кг в сетевом ретейле премиального сегмента считалась для местных потребителей — экзотикой, а для фермеров-ягодников приемлемым вариантом нормы, то февральская клубника в широком доступе на рынках под открытым небом по цене 7−8 евро/кг- это уже иная рыночная реальность.
Вторая причина, вытекающая из первой, — это сильное давление уровня цен импортной клубники на стартовые цены клубники местной. Причем это давление будет продолжаться долго. В лучшем случае молдавская тепличная клубника появится на рынке страны в апреле. То есть за полтора-два месяца потребитель, ориентированный на покупку ранних ягод, успеет напробоваться ранней клубники по сравнительно невысокой цене. В таком контексте даже патриотически настроенные ценители «особого вкуса» местной ягоды вряд ли массово согласятся ее покупать на 20−30% дороже греческой или турецкой ягоды.
Из всего этого можно сделать вывод, что стартовый уровень цен на молдавскую тепличную клубнику из года в год будет снижаться. Или же молдавским фермерам, выращивающим раннюю клубнику, придется найти способ предложить ее потребителям хотя бы в марте.