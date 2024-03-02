Клубника из Греции по 160−200 леев за килограмм в Молдове: Почему эксперты считают, что импорт раздавит местных производителей ягоды

Как отмечают в этой связи представители Ассоциации Pomușoarele Moldovei, у молдавских производителей ягод ситуация вызывает опасения по двум основным причинам. Первая — на протяжении последних трех-четырех лет импортная клубника в коммерчески значимом количестве появляется на рынке Молдовы все раньше и раньше. Если ранее клубника в январе-феврале по цене не менее 10 евро/кг в сетевом ретейле премиального сегмента считалась для местных потребителей — экзотикой, а для фермеров-ягодников приемлемым вариантом нормы, то февральская клубника в широком доступе на рынках под открытым небом по цене 7−8 евро/кг- это уже иная рыночная реальность.