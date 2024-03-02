Кто в Молдове получает больше 30 тысячи леев в месяц: Зря жалуемся — если сложить зарплату судей и учителей, то средняя получка по стране будет вполне адекватной

Такие данные представило Национальное бюро статистики, отметив, что, при этом, среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях реального сектора с 4 и более работниками и во всех бюджетных учреждениях в IV квартале 2023 года составила 13 401,1 лея, увеличившись на 16,1%, по сравнению с IV кварталом 2022 года, и на 8,4% по сравнению с III кварталом 2023 года;