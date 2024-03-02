Кто в Молдове получает больше 30 тысячи леев в месяц: Зря жалуемся — если сложить зарплату судей и учителей, то средняя получка по стране будет вполне адекватной

В Молдове среднемесячная зарплата в 2023 году составила 12 354,7 лея, увеличившись по сравнению с 2022 годом в номинальном выражении на 17,3%, а в реальном выражении — на 3,4%.
Такие данные представило Национальное бюро статистики, отметив, что, при этом, среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях реального сектора с 4 и более работниками и во всех бюджетных учреждениях в IV квартале 2023 года составила 13 401,1 лея, увеличившись на 16,1%, по сравнению с IV кварталом 2022 года, и на 8,4% по сравнению с III кварталом 2023 года;
При этом индекс реальной заработной платы (рассчитанный как отношение индекса номинальной начисленной заработной платы к индексу потребительских цен) составил 110,3% по сравнению с IV кварталом 2022 года, таким образом, в реальном выражении заработная плата увеличилась на 10,3%.
Как отмечают в НБС, самые высокие значения среднемесячных заработных плат в IV квартале 2023 года зафиксированы в следующих видах деятельности: информация и связь — 31 367,0 лея; финансовая и страховая деятельность — 25 751,6 лея; производство и поставка электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха — 19 595,8 лея.