Пункт пропуска Дуннин возобновит пассажирское направление в марте

Погранпереход Полтавка-Дуннин готов к работе после долгого перерыва. Грузовое сообщение на погранпереходе восстановили 10 декабря. Пассажирское направление должно открыться в марте, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал biang (12+), сообщает ИА PrimaMedia.