Пункт пропуска Дуннин возобновит пассажирское направление в марте

Погранпереход Полтавка-Дуннин готов к работе после долгого перерыва. Грузовое сообщение на погранпереходе восстановили 10 декабря. Пассажирское направление должно открыться в марте, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал biang (12+), сообщает ИА PrimaMedia.
Пассажирское направление пункта пропуска Дуннин (сопредельный Полтавка, Октябрьский район Приморского края) уже готово к работе, сотрудники пункта пропуска завершают отладку оборудования для паспортного контроля и таможни.
Появились и нововведения. Теперь пассажиров будут просить «класть сумки на телевизор».
Грузовое сообщение на погранпереходе восстановили 10 декабря. Ожидается, что пассажирское направление погранперехода заработает в марте.
Автомобильный погранпереход Полтавка-Дуннин не работал с 8 августа 2023 года из-за разрушения тайфуном международного моста через реку Гранитная.