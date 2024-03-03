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Пункт пропуска Дуннин возобновит пассажирское направление в марте

На погранпереходе появились нововведения.
Источник: Соцсети

Погранпереход Полтавка-Дуннин готов к работе после долгого перерыва. Грузовое сообщение на погранпереходе восстановили 10 декабря. Пассажирское направление должно открыться в марте, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал biang (12+), сообщает ИА PrimaMedia.

Пассажирское направление пункта пропуска Дуннин (сопредельный Полтавка, Октябрьский район Приморского края) уже готово к работе, сотрудники пункта пропуска завершают отладку оборудования для паспортного контроля и таможни.

Появились и нововведения. Теперь пассажиров будут просить «класть сумки на телевизор».

Грузовое сообщение на погранпереходе восстановили 10 декабря. Ожидается, что пассажирское направление погранперехода заработает в марте.

Автомобильный погранпереход Полтавка-Дуннин не работал с 8 августа 2023 года из-за разрушения тайфуном международного моста через реку Гранитная.