Озвучены новые меры поддержки бизнеса в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил ряд инициатив, направленных на поддержку отечественного бизнеса.
— К 2030 году наша цель — увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70%, — сказал Владимир Путин.
Малый и средний бизнес все более активно вносит вклад в экономический рост. Доля этого сектора в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм и IT, превышает 21%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.
Президент поручил проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации при фактическом росте бизнеса.
С 2025 года он предложил отказаться от практики временных мораториев на проверки для бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход по вопросу административного давления на бизнес.
Раз в пять лет некрупному бизнесу предоставят специальное право оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.