Озвучены новые меры поддержки бизнеса в Хабаровском крае

Малый и средний бизнес все более активно вносит вклад в экономический рост. Доля этого сектора в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм и IT, превышает 21%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Доля МСП в ВРП Хабаровского края также продолжает расти. Оборот продукции, производимой малым и средним бизнесом в крае, увеличился на 16% с 2019 года и достиг 797,6 миллиарда рублей. Сейчас этот сектор обеспечивает более 25% ВРП региона. По итогам 2023 года количество малых и средних предпринимателей в регионе составило 51 211. В прошлом году в крае зарегистрировалось более восьми тысяч новых субъектов МСП, что на 14% больше, чем в 2022 году.