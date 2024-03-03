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Озвучены новые меры поддержки бизнеса в Хабаровском крае

Доля МСП в ВРП растет в регионе.
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил ряд инициатив, направленных на поддержку отечественного бизнеса.

— К 2030 году наша цель — увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70%, — сказал Владимир Путин.

Малый и средний бизнес все более активно вносит вклад в экономический рост. Доля этого сектора в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм и IT, превышает 21%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Доля МСП в ВРП Хабаровского края также продолжает расти. Оборот продукции, производимой малым и средним бизнесом в крае, увеличился на 16% с 2019 года и достиг 797,6 миллиарда рублей. Сейчас этот сектор обеспечивает более 25% ВРП региона. По итогам 2023 года количество малых и средних предпринимателей в регионе составило 51 211. В прошлом году в крае зарегистрировалось более восьми тысяч новых субъектов МСП, что на 14% больше, чем в 2022 году.

Президент поручил проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации при фактическом росте бизнеса.

С 2025 года он предложил отказаться от практики временных мораториев на проверки для бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход по вопросу административного давления на бизнес.

Раз в пять лет некрупному бизнесу предоставят специальное право оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.

экономика