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Пять крупных предприятий планируют приватизировать в Новосибирске

Законопроект о форме собственности будет рассмотрен на заседании горсовета 27 марта.
Источник: Сиб.фм

В Новосибирске планируют приватизировать пять крупных муниципальных предприятий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте горсовета Новосибирска.

Законопроект о форме собственности будет рассмотрен на заседании горсовета 27 марта. Согласно проекту решения, у пяти крупных муниципальный предприятий может быть изменена форма собственности.

В частности, речь идет о МКУ «Новосибиргортранс», МП «Новосибирская аптечная сеть», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5», МУП «Сибирское гостеприимство», МУП «Спецавтохозяйство».

Все эти муниципальные предприятия предложат включить в перечень приватизации на 2024 год. Если депутаты горсовета Новосибирска поддержат инициативу, то предприятия будут преобразованы в акционерные общества.