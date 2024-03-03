Пять крупных предприятий планируют приватизировать в Новосибирске

В Новосибирске планируют приватизировать пять крупных муниципальных предприятий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте горсовета Новосибирска.
Законопроект о форме собственности будет рассмотрен на заседании горсовета 27 марта. Согласно проекту решения, у пяти крупных муниципальный предприятий может быть изменена форма собственности.
В частности, речь идет о МКУ «Новосибиргортранс», МП «Новосибирская аптечная сеть», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5», МУП «Сибирское гостеприимство», МУП «Спецавтохозяйство».
Все эти муниципальные предприятия предложат включить в перечень приватизации на 2024 год. Если депутаты горсовета Новосибирска поддержат инициативу, то предприятия будут преобразованы в акционерные общества.