Минэкологии требует закрыть Красноярский химико-металлургический завод

Министерство экологии Красноярского края направило в Арбитражный суд исковое заявление с требованием остановить работу Химико-металлургического завода, расположенного в Свердловском районе краевого центра. Причину указала заместитель министра экологии Юлия Гуменюк в своем телеграм-канале.
«На это предприятие было такое большое количество жалоб и письменных и в соцсетях сетях и на телефон горячей линии. По поручению министра мы провели оценку влияния его деятельности на атмосферный воздух».
Специалисты неоднократно брали пробы воздуха в непосредственной близости к производству. И всегда лабораторные исследования показывали превышения среднесуточных показателей по предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Так, в январе этого года показатели по бенз (а)пирену превышены до 38.55, формальдегиду — до 7.05, взвешенным частицам — до 4.8 и так далее.
Требование министерства: признать деятельность завода незаконной и запретить работу. До тех пор, пока там не проведут необходимые мероприятия, после которого ХМЗ выйдет из списка злостных загрязнителей атмосферы.