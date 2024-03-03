Минэкологии требует закрыть Красноярский химико-металлургический завод

Специалисты неоднократно брали пробы воздуха в непосредственной близости к производству. И всегда лабораторные исследования показывали превышения среднесуточных показателей по предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Так, в январе этого года показатели по бенз (а)пирену превышены до 38.55, формальдегиду — до 7.05, взвешенным частицам — до 4.8 и так далее.