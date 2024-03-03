За 135 миллионов продают квартиру в Новосибирске

Также выставили на продажу 7-комнатную квартиру на улице Романова, за которую просят 79 миллионов рублей, 3-комнатную квартиру на Урицкого за 63 миллиона рублей, 2-комнатную квартиру на улице Кирова за 67 миллионов рублей и 4-комнатную квартиру на Чаплыгина — 62,43 миллионов рублей.