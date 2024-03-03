В 2023 году международный аэропорт Владивосток перевез 2,5 миллиона пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году. Впервые за всю историю воздушной гавани Приморья пассажиропоток компании «Аэрофлот» превысил один миллион пассажиров, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, в 2023 году на внутренних линиях международного аэропорта было перевезено почти 2,4 миллиона пассажиров, что на 14% выше показателя 2022 года. Наибольший вклад в развитие пассажиропотока на внутрироссийских воздушных линиях обеспечили рейсы в Москву, Иркутск и Южно-Сахалинск.
Особое внимание в деятельности аэропорта в прошедшем году было уделено восстановлению международного авиасообщения. Пассажиропоток на этих направлениях составил 193 тысяч человек, в 3,5 раза превысив показатели 2022 года.
Так, после трехлетнего перерыва в марте были возобновлены рейсы авиакомпании «Аврора» в Пекин и Харбин, а в июле — рейсы авиакомпании Chengdu Airlines из Харбина. Рейсы из Даляня стал осуществлять новый китайский перевозчик — Hainan Airlines. На конец 2023 года, с запуском новых рейсов авиакомпании «Россия» в Пекин и Харбин, общее количество рейсов из Владивостока в Китай достигло 20 вылетов в неделю.
В 2023 году, впервые за всю историю международного аэропорта, пассажиропоток «Аэрофлота» в аэропорту Владивостока превысил 1 миллион пассажиров. Частота рейсов на широкофюзеляжных воздушных судах в Москву и Санкт-Петербург в летнем сезоне суммарно достигала семи в день, а с октября на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-777 также стали выполняться полеты в Бангкок и Пхукет.
Высокий темп роста продемонстрировали в течение года авиакомпании «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Якутия», «АЗУР эйр», Uzbekistan Airways. Увеличено количество рейсов в Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Ташкент. Для выполнения полетов в Комсомольск-на-Амуре была привлечена новая авиакомпания «Ангара». В декабре авиакомпанией «Аврора» открыто новое направление — Итуруп.
В 2023 году аэропорт впервые стал воздушными воротами значимого спортивного события для России — первых летних международных спортивных игр «Дети Приморья». В авиагавань прибыло более 1500 спортсменов из регионов Дальнего Востока, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Узбекистан.