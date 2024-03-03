В 2023 году международный аэропорт Владивосток перевез 2,5 миллиона пассажиров

Так, после трехлетнего перерыва в марте были возобновлены рейсы авиакомпании «Аврора» в Пекин и Харбин, а в июле — рейсы авиакомпании Chengdu Airlines из Харбина. Рейсы из Даляня стал осуществлять новый китайский перевозчик — Hainan Airlines. На конец 2023 года, с запуском новых рейсов авиакомпании «Россия» в Пекин и Харбин, общее количество рейсов из Владивостока в Китай достигло 20 вылетов в неделю.