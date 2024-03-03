Штаб-квартира «РусГидро» переедет из Москвы в Красноярск к концу года

Компания владеет большинством электростанций страны, в том числе Красноярской. По установленной мощности объектов это третья в мире гидрогенерирующая компания. Она зарегистрирована в краевой столице, однако пока штаб-квартира находится в Москве. Более 60% акций «РусГидро» находится у государства.