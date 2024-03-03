Штаб-квартира «РусГидро» переедет из Москвы в Красноярск к концу года

В Красноярск в конце года начнет переезжать головной офис компании «РусГидро» из Москвы. В здании будущей штаб-квартиры побывал председатель правительства края Сергей Верещагин.
По информации региональных властей, общая площадь объекта составляет 33 тысячи квадратных метров. Там разместят 1500 рабочих мест. В помещении идут отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций. К декабрю 2024 года здание планируют сдать в эксплуатацию. Таким образом, штаб-квартира компании будет располагаться в самом центре города — на Театральной площади.
Компания владеет большинством электростанций страны, в том числе Красноярской. По установленной мощности объектов это третья в мире гидрогенерирующая компания. Она зарегистрирована в краевой столице, однако пока штаб-квартира находится в Москве. Более 60% акций «РусГидро» находится у государства.
Ранее о важности переезда офисов крупных компаний в Красноярск говорил президент Владимир Путин. Он призвал руководителей других предприятий последовать примеру «РусГидро».