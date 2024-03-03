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Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте

В рамках сотрудничества также планируется, что узбекистанские медики будут повышать квалификацию в Индии, а их индийские коллеги — на постоянной основе работать в совместной клинике в Самарканде.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Открытие нового медицинского центра в Ташкенте обсудили посол Узбекистана в Индии Сардор Рустамбаев и генеральный исполнительный директор индийской компании «North East Healthcare/Srishti Hospitals» Нишант Баджаж, сообщает ИА «Дунё».

Баджадж после встречи с представителями деловых кругов, прошедшей в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Индию в 2018 году, стал иностранным учредителем совместного предприятия «Zarmed Pratiksha» в Самарканде.

В этом многопрофильном медицинском центре есть операционные залы и стационар на 100 коек. Установлено современное диагностическое оборудование для интервенционной кардиохирургии, нейрохирургии, эндоскопической хирургии, ортопедии, травматологии, урологии, гинекологии и отоларингологии. Учреждение может обслуживать одновременно 600 человек.

По словам индийского бизнесмена, в настоящее время диагностические центры этого СП открыты в Бухарской и Кашкадарьинской областях.

«В этом году прорабатываются организационные вопросы по созданию нового медицинского центра в Ташкенте. Для этого планируется привлечь иностранные инвестиции в размере порядка 2 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам повышения квалификации медицинских специалистов из Узбекистана в ведущих медучреждениях Индии, постоянной работы опытных индийских врачей в совместной клинике в Самарканде.

медицина