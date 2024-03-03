Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Открытие нового медицинского центра в Ташкенте обсудили посол Узбекистана в Индии Сардор Рустамбаев и генеральный исполнительный директор индийской компании «North East Healthcare/Srishti Hospitals» Нишант Баджаж, сообщает ИА «Дунё».
Баджадж после встречи с представителями деловых кругов, прошедшей в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Индию в 2018 году, стал иностранным учредителем совместного предприятия «Zarmed Pratiksha» в Самарканде.
По словам индийского бизнесмена, в настоящее время диагностические центры этого СП открыты в Бухарской и Кашкадарьинской областях.
«В этом году прорабатываются организационные вопросы по созданию нового медицинского центра в Ташкенте. Для этого планируется привлечь иностранные инвестиции в размере порядка 2 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам повышения квалификации медицинских специалистов из Узбекистана в ведущих медучреждениях Индии, постоянной работы опытных индийских врачей в совместной клинике в Самарканде.