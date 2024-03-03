Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте

В рамках сотрудничества также планируется, что узбекистанские медики будут повышать квалификацию в Индии, а их индийские коллеги — на постоянной основе работать в совместной клинике в Самарканде.