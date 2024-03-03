Никитин: строительство гостиницы в Чкаловске даст 100 новых рабочих мест

Концепция ИРГСНО победила в во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Работы по обновлению территории велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В результате там появились смотровые площадки, места для отдыха, новое освещение и даже уличная площадка для игры в баскетбол.