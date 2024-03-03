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Никитин: строительство гостиницы в Чкаловске даст 100 новых рабочих мест

Один из инвесторов заинтересован в расширении своей площадки.

Гостиница для размещения туристов появится в городе Чкаловск Нижегородской области в ближайшие годы. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Телеграм-канале.

По его словам, инвесторов заинтересовало одно заброшенное здание на территории. В перспективе появится примерно 100 новых рабочих мест.

— Помню, как 3 года назад здесь не было никакого благоустройства, ощущение разрухи. Сегодня изменения очевидны. Пристань и набережная — место притяжения местных жителей и гостей, — заметил глава региона.

Концепция ИРГСНО победила в во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Работы по обновлению территории велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В результате там появились смотровые площадки, места для отдыха, новое освещение и даже уличная площадка для игры в баскетбол.

В настоящее время решается вопрос о создании пешеходного маршрута по Чкаловску.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выделят земельные участки под 11 инвестпроектов.

туризм и отдых