В Волгограде за 110 млн рублей отремонтируют три дороги в трех районах

До 1 сентября 2024 года дорожники избавят от ям и ухабов улицу Дорожную в Центральном районе на участке от Джаныбековской до Двинской, а также улицу Фонтанную в Дзержинском. Обновят к осени асфальт, бордюры, разметку и дорожные знаки и на улице Довженко в Красноармейском. Ремонт затронет проезжую часть от улицы Моцарта до Автодорожного проезда.