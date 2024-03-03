В Волгограде за 110 млн рублей отремонтируют три дороги в трех районах

В Волгограде объявили электронный аукцион по отбору подрядчика, который отремонтирует дороги на трех улицах в трех районах областного центра. МУ «Комдорстрой» готов заплатить за работу 110 миллионов 186 тысяч 768 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.
До 1 сентября 2024 года дорожники избавят от ям и ухабов улицу Дорожную в Центральном районе на участке от Джаныбековской до Двинской, а также улицу Фонтанную в Дзержинском. Обновят к осени асфальт, бордюры, разметку и дорожные знаки и на улице Довженко в Красноармейском. Ремонт затронет проезжую часть от улицы Моцарта до Автодорожного проезда.
Определят победителя аукциона 15 марта. К ремонту дорог подрядчик приступит, как только позволит погода.